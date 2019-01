Des partisans de Barth’ et Khalifa cueillis par la Dic

Trois militants proches de Barthélémy Dias et Khalifa Sall ont été cueillis ce matin par la Division des investigations criminelles (Dic). Il s’agit d’El Hadji Habib MBoup, responsable des jeunes khalifistes de Mermoz, Pape Konaré et Arona Sall, tous deux proches de Barthélémy Dias. Ce que dénonce Moussa Taye, conseiller de Khalifa Sall. Des interpellations qui entrent dans le cadre de la vague d’arrestations qui secoue la capitale depuis quelques jours, après l’invalidation définitive des candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade. A Dakar, le dispositif sécuritaire a été renforcé avec des patrouilles visibles à tous les coins de rue.