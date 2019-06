Pas de vainqueur entre le Cameroun et le Ghana

Le choc de titans opposant le Cameroun au Ghana ce samedi à Ismaïlia a accouché d’un match nul et vierge (0-0). Ce second match de groupe fait néanmoins les affaires des Lions Indomptables, premiers de la poule F avec 4 points. Quant aux Black Stars, ils doivent se contenter d’un second partage des points.

Peu importe le résultat de l’autre rencontre du groupe entre le Bénin et la Guinée-Bissau (22h), Camerounais et Ghanéens devront valider leur qualification lors de la 3e journée.