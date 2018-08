Passation de marché: L’Armp freine l’Apix

L’Armp a annulé le marché relatif aux travaux de construction et d’aménagement de huit haltes et deux gares (Thiaroye et Keur Mbaye Fall) dans le cadre du projet Ter. D’un montant respectif de 4, 8 milliards et de 6,5 milliards de francs, le marché a été bloqué pour violation des dispositions des articles 68 et 70 du code des marchés publics, renseigne Libération. Ce, indique le journal, suite à un recours gracieux introduit par la société Général d’entreprise. Cette dernière avait contesté la procédure d’attribution du marché alors que celle-ci serait tachée d’irrégularités. Pour preuve, signale le journal, la Direction centrale des marchés publics (DCMP).