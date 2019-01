PASTEF ACCUSE ABDOULAYE DIOUF SARR

Le siège du Pastef sis à Yoff a été mis à sac dans la nuit du mercredi au jeudi par des nervis encagoulés. S’adressant à la presse, Birame Soulèye Ndiaye, administrateur général du Pastef donne le nom du commanditaire de cette attaque. Il nomme le ministre de la Santé et de l’Action sociale et non moins maire de Yoff: Abdoulaye Diouf Sarr. A la question de savoir s’il a les preuves de ses accusations, Birame Soulèye Ndiaye de rétorquer : « Selon celui qui était préposé à la sécurité, quand les assaillants sont venus ils disaient ’’ Yoff appartient à Diouf Sarr, quittez les lieux’’ ». Le vigile des locaux s’en est sorti en escaladant le mur.

« Ce sont des actes odieux qu’aucun démocrate, qu’aucun républicain ne saurait accepter », a dénoncé M. Ndiaye. Qui informe qu’une enquête est ouverte pour tirer cette affaire au clair. « On fait confiance en la justice sénégalaise. Nous sommes convaincus que les auteurs de cet acte seront identifiés et arrêtés. Nous acceptons que nous sommes dans un pays démocratique même si aujourd’hui l’Etat de droit part en lambeaux », a déclaré Birame Soulèye Ndiaye.