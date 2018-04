Patrick Mboma : « Sadio Mané et Salah sont très complémentaire »

Dans un entretien accordé à nos confrères de Stades, l’ancien international Camerounais Patrick Mboma s’est intéressé au couple Sadio/Saleh. Pour lui, ces deux pensionnaires de Liverpool « sont très complémentaires ».

Parlant de l’association de Sadio Mané à l’Égyptien Mohamed Salah, l’ancien vainqueur de la CAN 2000 et médaillé d’or olympique au JO 2000 pense que Sadio et Salah sont complémentaires : « Sadio Mané et Mohamed Salah sont complémentaires. Ces deux joueurs ont un immense talent et ils auraient pu être en concurrence. Or, c’est tout le contraire. Salah et Mané ont tous les deux pris une dimension supplémentaire. »

Par contre, sur le plan de la performance en matière de réalisation entre Sadio et Salah, Mboma est tout objectif. « Salah est plus butteur. Sadio, il ne va pas inscrire trente buts par saison. Mais quinze ou ving, oui. Et il fait marquer. Cela signifie qu’il peut être décisif. Je pense qu’il peut s’améliorer dans le dernier geste. Ces derniers temps il a su gommer une certaine détraction ».