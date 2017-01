Un patron offre une croisière à ses 800 salariés

Gary Bertch est certainement le patron le plus généreux du monde. Ce dirigeant d’une entreprise de meubles, a offert une semaine de croisière dans les Caraïbes à l’ensemble de ses 800 salariés pour les récompenser du travail accompli pendant l’année.Sur Facebook, l’entreprise a ainsi annoncé sa fermeture du 9 au 13 janvier prochain. « Ce voyage n’aurait pas été possible sans le travail acharné de nos incroyables associés », a précisé « Bertch Cabinets ».Dans The Courier, le patron a assuré que quatre avions seront affrétés et conduiront les 800 employés à Miami où ils séjourneront pendant une journée dans un hôtel cinq étoiles. Les vacanciers prendront ensuite part à une croisière d’une semaine sous le soleil des Caraïbes