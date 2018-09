Pause pluviométrique: Pape Abdoulaye Seck annonce un plan d’urgence de 7 milliards

L’Etat ne reste pas les bras croisés face à la longue pause pluviométrique. Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Papa Abdoulaye Seck a présenté hier aux forces paysannes son plan d’adaptation d’urgence pour lutter contre le déficit pluviométrique. Selon Vox Populi qui donne l’information, le plan évalué à 7 milliards de francs Cfa concerne cinq spéculations agricoles tolérantes au stress hydriques. Ce programme concerne toutes les régions qui sont en proie à la pause pluviométrique. Il s’agit de Dakar, Thiès, Diourbel Saint-Louis, Matam Diourbel et quelques départements dont Gossas, Nguinguinéo. Ce n’est pas tout. Il est attendu une production globale estimée à 105 milliards Fcfa. L’autre bonne nouvelle annonce par le ministre de l’agriculture est la gratuité des semences à cause des pertes de semoules de beaucoup de paysans. « Les semences seront cédées gratuitement sauf pour les engrais. Mais il y aura une diminution importante des subventions qui passeront de 63 à 70% », promet Papa Abdoulaye Seck, soutenant que la campagne agricole est loin d’être hypothéquée.