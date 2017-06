Pauvres sénégalais !

En dehors des ruptures et pénuries qu’ils doivent avaler et digérer bon gré mal gré, ils doivent aussi supporter le très récurrent défaut de communication de nos gouvernants qui, souvent, « Macky-llent » la vérité, sans doute dans le but d’éviter au Président et à son gouvernement d’essuyer les tirs du bas peuple, toujours victime de ces malheureuses situations.

Après l’annonce de la rupture de réactifs utilisés au niveau du Centre national de transfusion sanguine, le silencieux démenti du CNTS est intervenu quelques jours après l’annonce de la nouvelle. Depuis ce mercredi, il est fait état d’une menace de rupture concernant les médicaments antituberculeux. Il a été annoncée en début de semaine, la panne de 3 des 17 appareils de dialyse de l’hôpital Aristide Le Dantec et jusque-là, aucune voix officielle ne s’est élevée pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur les raisons de ces dysfonctionnements qui sont en outre intolérables pour un secteur aussi vital que la santé et dirigé par le Professeur Awa Marie Coll Seck, couronnée dernièrement meilleur ministre de la santé à Dubaï.

Se soigner ne doit pas être un privilège à la place du droit qu’il est pour tout Sénégalais. Alors, de grâce, chers dirigeants, amputez le maillon malade si cela s’avère nécessaire, mais aidez le système sanitaire, déjà agonisant, à se débarrasser de ces troubles qui ne seraient que de trop pour une population dont la bonne partie est assoiffée par une pénurie de plus d’une semaine signée la Sénégalaise Des Eaux.

