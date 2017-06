Le PDG d’Amazon demande sur Twitter ce qu’il peut faire de sa fortune

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, se demande ce qu’il pourrait faire de sa colossale fortune estimée à 76 milliards de dollars et pour trouver un début de réponse, c’est vers Twitter que l’entrepreneur américain s’est tourné.

Troisième homme le plus riche du monde. « Je veux que l’essentiel de mon activité philanthropique serve à aider les gens ici et maintenant – à court terme – autant pour les besoins urgents que pour les effets durables », a écrit jeudi sur son compte Twitter le troisième homme le plus riche du monde.