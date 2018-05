PDS : « C’est Karim le problème »

Si le parti démocratique sénégalais n’arrive plus à se relever depuis la perte du pouvoir en 2012, c’est du à un seul homme : Karim Wade. L’aveu est de Bassirou Kébé, responsable du Pds à Nioro. « Le Pds doit tourner la page Karim Wade s’il veut aborder la présidentielle de 2019 avec toutes ses chances de succès. Il faut qu’on ait un plan B», conseille-t-il dans un entretien avec L’Observateur. Le libéral d’en rajouter cette couche : « On ne peut pas continuer à dire ‘Karim ou rien. Puisqu’il y a des obstacles que le régime actuel est en train de dresser, il faut penser à contourner ces écueils.» Il ajoute, dépité: «Cette situation a fait qu’aujourd’hui, beaucoup de responsables du Pds sont en train de créer des mouvements, non pas parce qu’ils veulent rejoindre la mouvance présidentielle mais parce qu’ils ne sont pas écoutés, leur point de vue n’est pas pris en compte. Malheureusement, c’est la réalité au Pds. Ce que nous constatons, c’est qu’il faut être Karimiste pour qu’on vous écoute, qu’on prenne en compte vos points de vue et qu’on vous responsabilise. Le problème du Pds, c’est Karim Wade.»