PDS: le Comité directeur de tous les dangers

Le siège du Parti démocratique sénégalais (Pds) va vibrer cet après-midi du 27 juin au rythme du comité directeur. Après des vacances bien méritées, les membres dudit comité vont se réunir pour parler des questions d’actualité du pays. Mais, déjà, le quotidien Les Echos renseigne que la réunion risque de se terminer en queue de poisson. Pour cause, une frustration de part et d’autre des militants. Le journal souligne que ce mardi, des jeunes ont fait une sortie pour fustiger la gestion du parti qu’ils qualifient de parti fantôme. L’un des karimistes les plus en vue sur la scène médiatique avait d’ailleurs tenté, il y a quelques jours, de faire une sortie incendiaire contre les responsables du parti, mais son projet a été tué dans l’oeuf.