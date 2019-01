Le Pds dément tout soutien de Wade à Idy

Le chargé de communication du Pds, a démenti l’information selon laquelle Wade soutiendrait Idrissa Seck à la prochaine présidentielle. Mayoro Faye est formel : « si Karim Wade et Khalifa Sall ne sont pas candidats, il n’y aura pas d’élections. Nous affronterons Macky Sall, nous maintenons la candidature de de Karim Wade. Il sera candidat, lui et Khalifa Sall ou alors le président Sall assumera tout ce qui s’en suivra», prévient-il. « Il n’y aura pas d’élection Présidentielle au Sénégal sans les candidats Karim Wade et Khalifa Sall », ressasse-t-il.