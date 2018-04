Pds : Démission de Babacar Gaye de…

Le feu couve au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds). Babacar Gaye vient d’annoncer sa démission de la commission nationale de vente des cartes. Le responsable libéral invoque une «convenance personnelle», sur sa page Facebook. «Cher amis libéraux, depuis hier 5 avril, je ne suis plus membre de la Commission nationale chargée de la Vente des cartes et du Renouvellement des Structures du Pds ainsi que de la Délégation de la Tournée nationale, pour convenance personnelle. Me Wade, un patrimoine à sauvegarder !!!», a-t-il posté.