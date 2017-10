Le PDS joue son va-tout !

REWMI.COM- C’est la barricade. Le Pds menace de détruire tout sur son passage si, par extraordinaire, Macky n’assure pas une élection libre et transparente en 2019. C’est dire que les libéraux sont dans une logique destructrice de la stratégie de la «Terre brûlée». C’est ce vent de destruction et d’anéantissement, tant sur le plan infrastructurel qu’institutionnel, que les démolisseurs du camp de l’opposition s’apprêtent à faire souffler sur le Sénégal en février 2019. Ces camelots de l’opposition, criant et menaçant à tout bout de champ, sont indubitablement à côté de la plaque. Car sur le plan du développement et de l’épanouissement, les Sénégalais en ont tellement vu sous l’Alternance qu’ils sont en droit d’exiger plus et mieux. Véritablement, il urge de faire prendre conscience à nos compatriotes des dangers réels qui guettent notre patrie si de pareils comportements en venaient à être érigés en mode. Il faut, dès lors, savoir raison garder et éviter d’installer notre pays dans des cycles de violences qui, sous d’autres cieux, ont fini de déchirer le tissu social. Les autorités en charge de la sécurité des biens et des personnes doivent, quant à elles, prendre toutes les dispositions nécessaires afin de parer à toutes formes d’actions susceptibles de conduire à des situations aux conséquences incalculables pour la République. Nous voguons tous dans la même barque. Alors, nous périrons tous ensemble si l’embarcation en venait à sombrer. Il faut savoir raison garder.

Domou rewmi