PDS : L’heure de l’introspection !

La sortie des cadres et militants du Parti démocratique sénégalais (Pds), dans une déclaration faite ce mardi à l’issue d’une assemblée générale tenue à Dakar, sonne comme une mise en demeure faite au Secrétaire général.

Les libéraux qui rarement s’expriment de cette façon, semblent être dans la dynamique d’exprimer leur exaspération face à une situation qu’ils ne maitrisent plus.

Ils s’en sont pris à Karim Wade et à d’autres responsables qu’ils n’ont pas nommés et que l’on devine aisément.

Une prise de position qui cadre parfaitement d’avec les préoccupations que nous avons eu maintes fois à exprimer dans cette chronique.

Le parti le plus représentatif de l’opposition ne peut pas ignorer ses responsabilités historiques, au moment où nombre de Sénégalais croient encore en lui.

Certes, il a tout subi, mais cela n’est pas une raison. Il a été attaqué, déstabilisé et affaibli. Nombre de ses responsables ont été emprisonnés, intimidés. Son candidat a longtemps séjourné à Rebeuss avant d’être ‘’exilé’’ tandis que son leader souffre du poids de l’âge.

Néanmoins, le parti regorge de cadres compétents et expérimentés qui auraient dû, s’il fonctionnait correctement, en assurer la survie.

Les instances n’ont pas été mises à contribution, tout s’est joué au sommet, notamment autour de la personne de Karim Wade et de quelques rares personnes.

La ‘’mauvaise politique de sommet’’ et la ‘’cacophonie dans la direction du parti’’ ont fini par le mettre à genou en offrant de lui une image peu enviable.

Des cadres et militants ont transhumé, certains ont créé des partis parce que se disant frustrés, d’autres travaillent contre lui tout en avançant masqués. Un vrai tohu-bohu.

Car, l’emprisonnement de Karim Wade, malgré les menaces de son père, son ‘’exil’’ au Qatar qui sonne comme un deal autour du ‘’protocole de Doha’’, sont restés au travers de la gorge des Sénégalais. Personne n’a jamais compris ce qu’il s’est vraiment passé, et les libéraux pas plus que les autres. C’est pour cela que les auteurs du manifeste exigent son retour.

Pis, cette situation a laissé aux militants et au Sénégalais lambda l’impression que Wade est impuissant face aux assauts de Macky malgré le génie politique que l’on lui connait.

Pis, on a parlé de négociations secrètes entre Wade et Macky, de ‘’deal’’ et surtout d’ambigüité dans une démarche clair-obscur qui désarçonne les Sénégalais.

Le déficit de leadership et la rupture avec la base, laquelle a été laissée à elle-même, ont fini de paralyser cette formation politique. Au point qu’aux dernières législatives, n’eut été la présence de Wade, les choses auraient été pires.

Au regard de tout cela, l’Assemblée générale de ce mardi est une forme de mise en demeure qu’il faudra prendre avec beaucoup de sérieux.

Hormis son côté burlesque avec l’attaque maladroit de hauts responsables qui va en ajouter à la cacophonie, cette sortie a le mérite de diagnostiquer les vrais problèmes du parti.

Il est important en effet que les forces vives du parti se réunissent pour asseoir les bases d’une dynamique nouvelle parce qu’intégrée et consensuelle.

A quelques mois des élections, cette grosse machine électorale qu’est le Pds ne saurait se dérober à ses responsabilités politiques. Or, tout indique que c’est le cas jusqu’ici dans un jeu de yoyo qui arrange largement l’adversaire principal.

L’interpellation vise principalement le Pape du Sopi qui doit en tirer toutes les conséquences au risque de se retrouver, un jour, dans la situation du Parti socialiste (Ps).

Assane Samb