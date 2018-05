Péage : Bigot défend encore Eiffage

Selon l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, Eiffage ne tire aucun profit des tarifs jugés excessivement chers de l’infrastructure routière. « Eiffage est un grand groupe qui a pris un risque en investissant et faisant construire cette autoroute, le risque du trafic » dit-il sur la Rfm. Il ajoute : « le trafic aurait pu ne pas être à la hauteur de ce qui était escompté. D’ailleurs sur le volet camions, il y a beaucoup moins de camions que ce qui était escompté ». Christophe Bigot va plus loin et assure : « aujourd’hui, tout ce que je sais c’est que pour l’instant, il n’en a tiré aucun dividende ».