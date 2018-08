Péage: Les nouveaux tarifs avant la fin de l’année

Les usagers qui dénonçaient la cherté du prix de l’autoroute à péage assisteront très prochainement à la réduction des tarifs. C’est du moins ce qu’a laissé entendre, ce jeudi, le président Directeur général de Eiffage, Gérard Senac. Qui a annoncé que la réduction du prix de l’autoroute à péage sera effective avant la fin de l’année 2018. « Cela fait un an que nous travaillons sur la réduction. Nous avons rencontré tous les services de l’Etat. Nous avons eu des discussions franches qui font qu’on n’est pas loin de la date. La réduction se fera avant la fin de l’année, entre aujourd’hui et le mois de novembre », a déclaré Gérard Senac , qui s’est toutefois gardé d’avancer un délai. « Il y a beaucoup de personnes qui ont donné une date et qui se sont trompés. Je laisserai le soin au président de la République de l’annoncer ».

Gérard Senac s’exprimait, ce jeudi, lors d’une cérémonie de remise dons de 10 millions de francs CFA de Eiffage au profit de l’hôpital de Pikine.?