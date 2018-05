Pêche illégale : De plus de 9 milliards de FCFA de l’UE pour financer le PESCAO

L’Union européenne, à travers l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), et en collaboration avec la Commission sous-régionale des pêches (CSRP) et le Comité des pêches pour le golfe de Guinée centre ouest (CPCO) a lancé hier à Dakar le Programme d’amélioration de la gouvernance des pêches en Afrique de l’Ouest (PESCAO).

Ce programme régional, financé par l’UE d’un montant de plus de 9 milliards de FCFA (15 millions d’euros), pour une durée de 5 ans, entre dans le cadre de la lutte contre les activités de pêche illégale non déclarée et non réglementée ( INN) en Afrique de l’Ouest. « Le projet PESCOA a pour ambition de fournir un cadre de priorités régionales de la pêche et d’améliorer l’impact des organismes régionaux de la pêche en définissant plus efficacement le rôle et les relations de chaque organisation », a déclaré Mme Cécile Tassin-PELTZER, chef de coopération de la Délégation de l’Union européenne en République du Sénégal. Pour elle, ce programme permettra de renforcer les capacités des autorités nationales et régionales compétentes en matière de suivi, contrôle et surveillance pour empêcher la pêche INN. En effet, il s’agira de démontrer la valeur ajoutée des approches coordonnées pour la gestion partagée de la pêche dans la région ouest-africaine. «L’engagement de l’UE dans le secteur de la pêche incluant la lutte contre la pêche INN est multiforme. Nous lancerons d’autres projets en 2018 dans l’objectif de renforcer la sureté et la sécurité maritimes en Afrique de l’Ouest », a-t-elle annoncé. Pour sa part, Mamadou Goudiaby, Directeur des pêches, représentant le Ministre Oumar Gueye, président en exercice de la conférence des ministres des pays membres de la CSRP, a indiqué que les zones économiques exclusives des Etats membres de la commission sous-régionale des pêches comptent parmi les plus poissonneuses du monde. Ce qui fait de la pêche un secteur économique de premier plan en termes de création d’emplois, d’entrée de devises et de sécurité alimentaire.

La Pêche INN estimée à 37% des captures

C’est pourquoi, rappelle-t-il, conscient des opportunités offertes par le secteur de la pêche, les 7 états ont mis en place dès 1985 la CSRP, avec comme mission essentielle l’harmonisation à long terme des politiques des Etats membres en matière de préservation, de conservation et d’implication de leurs ressources halieutiques, et en renforcement de leur coopération au profit du bien-être de leurs populations respectives. « Malheureusement, de 1985 à nos jours, les ressources halieutiques de la sous-région continuent à être fortement menacées par la surexploitation, conséquence de la combinaison de plusieurs facteurs, notamment la pêche INN », a regretté M. Goudiaby. A l’en croire, la Pêche INN est estimée à 37% des captures, ce qui représentent une valeur de près d’ 1.5 milliard d’euros. « La lutte contre la pêche INN est un fléau mondial que même les organisations sous-régionales et régionales des pêches seule ne peuvent pas éradiquer. C’est le sens qu’il faut donner à l’engagement de l’Union européenne aux côtés de la CSRP », a-t-il conclu. Ainsi, le projet régional PESCAO devrait améliorer la gestion de réserves halieutiques et permettre à la pêche de contribuer de façon plus significative au développement économique et à la lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest.