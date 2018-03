Pêche Macky octroie 2 milliards FCFA aux acteurs

«J’ai décidé d’octroyer, dans les fonds de la délégation générale à l’entreprenariat rapide, deux milliards de francs CFA aux acteurs de la pêche », a déclaré le Président de la République, M. Macky SALL. Il s’exprimait lors de la remise de chèques d’un montant de 700 millions de francs CFA à des femmes mareyeuses et transformatrices de produits halieutiques. Pour le chef de l’Etat, dans le budget de cette année, 30 milliards de francs CFA étaient prévus pour les jeunes et les femmes. De ce fait, ce dernier a indiqué qu’un milliard de francs CFA sera affecté aux femmes micro-mareyeuses, mareyeuses, transformatrices et aquacultrices de la pêche artisanale et un autre milliard destiné aux pêcheurs et mareyeurs. A cet effet, le Président de la République a demandé qu’il y ait moins de tracasseries dans le cadre des financements octroyés aux femmes, tout en rappelant que celles-ci sont déjà des actrices de développement. « Nous devons continuer à alléger le travail des femmes. Nous devons les aider à améliorer les conditions de transformation des produits de la mer. Nous allons poursuivre la construction d’aires de transformation des produits de la mer », a souligné Macky Sall. Cette cérémonie a été une occasion pour le chef de l’Etat de féliciter Oumar Guèye, Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime. Ainsi M. Sall a plaidé pour la poursuite de la modernisation des équipements, le renforcement de la capacité des acteurs et l’amélioration des conditions de travail.

Zachari BADJI