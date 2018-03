Pêche au Sénégal- Les Tic pour améliorer le suivi

La Direction de la protection et de la surveillance des pêches compte s’appuyer sur les nouvelles technologies de l’information pour améliorer le système de suivi des pêcheries sénégalaises. L’annonce a été faite par son Directeur, le capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye.

Le capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye a annoncé, hier à Dakar, que la Direction de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP) est en train de s’interroger sur les voies et moyens de recourir aux nouvelles technologies pour une gestion durable des pêcheries, selon Aps. Il l’a fait savoir lors du lancement officiel d’un projet intitulé « Utilisation des nouvelles technologies pour une gestion durable des pêcheries au Sénégal ». D’après le capitaine. Ndiaye, l’importance de la pêche au Sénégal n’est plus à démontrer car elle peut être appréciée à travers divers facteurs majeurs, notamment la sécurité alimentaire, la création d’emplois ou la contribution au produit intérieur brut (PIB). Ce projet en question a été inspiré par un bilan établi en 2017, qui fait état d’un nombre considérable d’accidents, statistiques qui ont amené les pouvoirs publics à prendre une série de mesures pour prendre en compte ces difficultés. De ce fait, le capitaine de vaisseau M. Ndiaye a cité entre autres la mise à disposition de gilets de sauvetage à des prix subventionnés, le remplacement des pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre. Selon lui, il s’agira d’aider à la formulation de ce projet et de faire l’état des lieux des contraintes, d’identifier les nouvelles technologies utiles à une gestion durable des pêcheries au Sénégal, de créer une dynamique de collaboration entre les différentes structures intervenant dans ce secteur. Concernant la gestion de la ressource halieutique, un plan d’aménagement des pêcheries a été mis en place, axé sur la cogestion des pêcheries artisanales à partir d’une approche participative associant l’acteur dans un effort de surveillance doublé d’initiatives locales de gestion de la ressource halieutique. En termes de méthodologie, il a invité les acteurs à développer une approche participative inclusive, une réflexion pluridisciplinaire, une approche factuelle et la recherche d’impacts concrets et utiles pour les communautés, les structures et les acteurs impliqués. En effet, dira la source, la DPSP a également plaidé pour des mécanismes de pérennisation des résultats du projet qui devrait contribuer à l’amélioration du système d’information nécessaire au suivi, au contrôle et à la surveillance des pêcheries.

