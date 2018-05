Pécheurs disparus : L’Etat remet 9 millions aux familles des victimes

Les familles des neuf pêcheurs de Mbour disparus en mer depuis une vingtaine de jours ont reçu chacune un million F des mains du ministre Oumar Guèye qui a effectué le déplacement dans la petite côte, ce lundi.

‘’Nous sommes venus au nom du président Macky Sall qui, à chaque fois que des situations malheureuses de ce genre se passe, nous dépêche auprès des familles des victimes pour leur apporter soutien et réconfort’’, a déclaré M. Guèye sur le fil de l’Aps.

Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime a informé que le gouvernement est en train de tout faire pour retrouver ces pêcheurs qui ont laissé derrière, des familles et autres proches dans la tristesse et la consternation.

‘’Au niveau de l’Etat, tous les moyens sont déployés, aussi bien au niveau naval qu’aérien, avec des patrouilleurs comme le ‘’Fouladou’’, ainsi qu’un avion de l’Armée française pour la surveillance aérienne’’, a dit le ministre révélant avoir aussi saisi les pays voisins pour un appui dans les recherches.

Pour retrouver ces neuf pêcheurs, le ministre a renseigné que le président Sall a donné des ‘’instructions fermes’’ à la Marine nationale et au ministère des Pêches et de l’Economie maritime à travers la Direction de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP).