Peine de mort: Ce qu’en pense Adji Mergane Kanouté

Présidente de l’association Protect children et également député à l’Assemblée nationale, Adji Mergane Kanouté a été, ce samedi, l’invité du Grand Oral. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi FM, elle est longuement revenue sur la série de meurtres et de viols qui défraie la chronique ces derniers temps. Elle a aussi donné sa position sur la restauration de la peine de mort. Morceaux choisis.

Ces derniers temps, on note beaucoup de cas de viols suivis de meurtre. Quelle est votre réaction en tant que présidente de l’association Protect children, taxawuxale yi, en tant que député et en tant que mère de famille?

En plus de la casquette politique, j’ai deux autres casquettes. En tant que présidente de Protect children qui lutte contre les viols et les abus sexuels sur les enfants, mais également je suis la présidente du réseau femme et développement. Par rapport à ce réseau-là, nous luttons contre toutes formes de violence à l’endroit des femmes. Donc, aussi bien Protect children que le réseau des femmes nous donnons notre maximum pour que les violences contre les femmes et les enfants soient bannies. Par rapport à ce qui se passe dernièrement, nous avons fortement et vigoureusement dénoncé et condamné la série de meurtres parce qu’en une semaine, on s’est retrouvé avec quatre femmes qui sont soit tuées soit violées et tuées. C’est avec beaucoup de peine et de désolation que les femmes ont appris ces nouvelles macabres. C’est une tragédie et c’est là que nous avons interpellé les autorités étatiques à prendre des mesures dissuasives pour mettre un terme à ce phénomène. Aussi bien avec les femmes de Benno Bokk Yaakar nous avons fait une sortie pour condamner et dénoncer les meurtres à l’endroit des femmes, mais également le collectif des femmes parlementaires a produit un communiqué pour s’indigner de cette série de meurtres. En tant que femmes parlementaires, nous allons aussi initier des propositions allant dans le sens de durcir les peines à l’endroit de ces monstres humains. Ce sont des monstres humains parce que quand on n’hésite pas à violer un enfant, quand on n’hésite pas à violer une femme jusqu’à lui ôter la vie, on n’est plus un humain.

Jusqu’où vous êtes prêtes à aller avec ces dispositions parlementaires au niveau du collectif des femmes parlementaires ?



Nous allons aller vers des initiatives de loi, des initiatives législatives et réglementaires qui nous permettrons de durcir les peines, les sanctions qui sont déjà préconisées à l’endroit des violeurs ou des meurtriers. Je pense qu’en interne, nous allons nous retrouver et nous l’avons déjà fait pour une première fois. Et nous allons nous retrouver encore pour voir les moyens qui nous permettraient de pouvoir mener à bout cette mission-là. Nous avons eu à rencontrer et à échanger avec le président du groupe parlementaire. Nous allons certainement et très prochainement rencontrer le président de l’Assemblée nationale pour échanger avec lui parce que nous avons des dispositions, des leviers qui nous permettent de peser de tout notre poids, de porter le combat. C’est un combat que nous, femmes parlementaires, nous allons porter. Nous sommes des femmes avant d’être des députés. Et notre devoir est de venir en soutien à ces femmes et surtout de porter leurs voix. C’est le peuple qui nous a élues et les femmes constituent la majeure partie de la population sénégalaise. Donc, c’est une obligation de porter la voix de ces femmes-là qui n’ont pas la chance d’aller à l’école, qui n’ont pas eu la chance d’accéder à l’Hémicycle. Nous allons porter ce combat et nous allons faire notre maximum pour que les peines soient vraiment durcies et que les criminels et les violeurs arrêtent une bonne fois pour toute. « Dooyna ».

La restauration de la peine de mort est agitée depuis que ces cas de viol sont devenus plus récurrents. Que pensez-vous de ce débat qui est agité, notamment par les religieux alors que les défenseurs des droits humains sont contre la peine de mort ?

Vous savez que la peine de mort est légalisée par l’Islam et par également peut-être d’autres religions. Au Sénégal, nous avions la peine de mort qui a été abolie récemment par le Président Abdoulaye Wade. Il faut dire que beaucoup de pays ont également aboli la peine de mort. Aujourd’hui, il ne reste que 57 pays qui appliquent la peine de mort. Ici au Sénégal, je pense que le débat sur la peine de mort est une question ouverte. Moi, personnellement, pourquoi je ne suis pas d’accord avec la restauration de la peine de mort, c’est pour des cas où il y aurait des erreurs judiciaires. Il peut arriver qu’on condamne une personne à la peine de mort et qu’on se rend compte finalement qu’il est innocent. Le coup est déjà parti et que la personne a été déjà exécutée. Dans ce cas, c’est des erreurs impardonnables. C’est pourquoi je ne suis pas pour la peine de mort, mais je suis pour le durcissement de la peine. Il faut qu’on aille jusqu’à la perpétuité. Une personne qui viole soit une femme soit un homme, doit être condamnée à la perpétuité. Pour moi, c’est une mesure dissuasive qui ne va pas nous nous amener à des erreurs judiciaires irréparables. C’est cela ma position, mais comme on est à l’Assemblée nationale, on va se retrouver pour voir quelle initiative de loi porter à l’endroit de ces violeurs, ces criminels qui ne cessent de sévir à l’endroit des femmes et des jeunes filles. Je rappelle que le collectif des femmes parlementaires regroupe aussi bien les femmes de la majorité présidentielle que les femmes de l’opposition et les non-inscrits. Donc, nous nous activons dans le social, venir en aide aux couches vulnérables, etc.

Parlons du collectif des femmes parlementaires. Comment êtes-vous arrivées à vous regrouper malgré les divergences politiques ?

Vous savez que le collectif des femmes parlementaires existe depuis longtemps. Moi je viens d’arriver avec la 13elégislature et j’ai trouvé qu’il y avait le collectif. Comme chaque législature, il y a un renouvellement et toujours la présidente, c’est la première vice-présidente de l’Assemblée nationale. C’est un honneur que les femmes font à la première vice-présidente. Le collectif existait depuis longtemps mais ne menait pas d’activités. Chaque année, quand l’Assemblée offre des billets aux parlementaires, le collectif se regroupait pour procéder à des tirages. C’était plutôt un collectif interne. Il n’y avait pas d’actions que les parlementaires pouvaient porter. Maintenant, avec la 13elégislature, le collectif est beaucoup plus dynamique. Donc, il a été organisé des activités et dernièrement, on a organisé une conférence religieuse du collectif des femmes parlementaires et les recettes sont destinées à des actions sociales. C’est maintenant un collectif dynamique sur qui le peuple peut compter, plus particulièrement les femmes et les jeunes filles. La particularité, c’est que nous retrouvons les femmes de la majorité, celles de l’opposition et les non-inscrits. Dernièrement, nous avons demandé à rencontrer la Première dame comme nous avons demandé à rencontrer certains ministres qui ont des programmes et projets en faveur des couches vulnérables, des femmes, des jeunes, etc. C’est pour poser certaines problématiques, certaines préoccupations des femmes. Je dois préciser aussi que c’est nous qui avons sollicité à rencontrer la Première dame. Elle nous a reçues une semaine après le projet de loi visant à supprimer le poste dePremier ministre, contrairement à ce qui a été dit dans la presse.

Quel sera le rôle du collectif dans le dialogue qui, je le rappelle, avance bien?

Bien évidemment parce que le collectif même devait être invité pour participer à ce dialogue. Et au-delà du collectif, toutes les organisations de femmes devraient être invitées parce qu’il y a des questions qui concernent la femme et les enfants. Donc, c’est extrêmement important que les femmes puissent intégrer ce dialogue-là qui est un dialogue inclusif où on retrouve toutes les forces vives de la nation. C’est d’ailleurs une occasion pour moi de saluer cette initiative du président Macky Sall parce que cela montre son ouverture et sa disponibilité. Ça prouve également que ce qui l’intéresse, c’est l’intérêt supérieur de la nation.

Le Président Macky Sall a accepté les propositions de l’opposition concernant le choix d’une personnalité neutre, mais aussi l’application de ce qui sortira de ce dialogue pour mieux parfaire notre modèle démocratique. Cette décision du Chef de l’État vous inspire quoi?

C’est une décision à saluer. Nous encourageons le Président Macky Sall dans cette nouvelle dynamique, c’est-à-dire la voie qu’il a empruntée parce qu’on se rend compte qu’il est d’accord sur tout ce que dit l’opposition. Ça montre sa volonté d’aller ensemble avec toutes les forces vives de la nation. Il a accepté qu’il y ait une personnalité indépendante et qui fasse le consensus, mais aussi l’application des décisions qui sortiront de cette concertation. Parce que l’objectif du dialogue est d’ouvrir de nouvelles perspectives opportunes, consensuelles, en vue d’obtenir des solutions concrètes, concertées autour de questions sécuritaires de la bonne gouvernance, de la gestion de nos ressources, surtout avec la découverte du pétrole et du gaz, et surtout du processus électoral. Car, il y a eu beaucoup d’agitation venant de l’opposition en ce qui concerne les élections et je pense que c’est le moment idéal pour qu’on puisse se retrouver autour de ce cadre-là pour discuter de toutes ces questions électorales. J’ai entendu l’opposition parler de la mise en place d’une commission cellulaire. Une commission cellulaire par définition est composée de techniciens, dans ce cas on ne retrouvera pas l’opposition. C’est pourquoi il est bien de parler de cadre de concertation où nous retrouverons aussi bien les techniciens que les hommes politiques. Par ailleurs, c’est légitime que les non-alignés exigent leur participation au dialogue.

Cheikh Moussa Sarr