« pénalement, personne ne peut penser poursuivre Me Wade pour ses propos » dixit Abdoulaye Babou

«Il faut inscrire les déclarations de Me Abdoulaye Wade dans son contexte (car) c’est une personnalité qui a marqué l’histoire du Sénégal. » Aujourd’hui, renchérit-il, « âgé de plus de 90 ans, en droit, il est devenu véritablement ce qu’on appelle irresponsable. C’est-à-dire pénalement, personne ne peut penser poursuivre Me Wade pour ses propos. » Me Abdoulaye Babou défend ainsi le Pape du Sopi sur ses appels au boycott, au sabotage du scrutin.

Selon l’ancien ministre et ancien parlementaire non moins avocat à la cour l’âge est le bouclier du secrétaire général national (SGN) du Parti démocratique sénégalais (PDS).