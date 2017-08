Penda Ba : L’itinéraire tumultueux d’une fille désorientée !

La vidéo dans laquelle, Penda Ba a tenu des propos injurieux contre les Wolofs a fait le tour de la toile. Toutefois, ces injures qui dépeignent une haine viscérale envers cette ethnie peuvent probablement ne pas être gratuites. Dans des recherches fouillées, le quotidien Enquête nous fait part de la vie tumultueuse d’une jeune fille née d’un couple divorcé. Étant serveuse dans le restaurant de sa maman à Agnams, la jeune y a croisé un « bana bana » avec qui elle rêvait une vie meilleure. Déçue par leur projet de mariage qui est tombé dans l’eau à cause de l’opposition des parents de ce dernier qui la traitait d’inconnue, la jeune femme de 28 ans s’est plongée dans une vie tumultueuse.

Des fois, la vie peut nous jouer de sales tours et surtout quand on se laisse aller par nos impulsions qui peuvent nous conduire à la fatalité. Penda Ba, la jeune femme d’Agnams (une localité située dans le Fouta) ne dira pas le contraire. Dans cette vidéo irréfléchie dans laquelle elle a proféré des injures contre les wolofs, qui lui a valu la prison, malgré sa demande de clémence au Doyen des juges. Mais, il est important de creuser les origines de certains comportements en porte à faux avec le respect pour soi-même et envers ses semblables.Le quotidien Enquête nous a livré dans ses colonnes, l’itinéraire de cette jeune femme qui a pris en haleine le Sénégal cette semaine passée. « Née d’un père chauffeur et d’une mère restauratrice d’Agnams Wourou Sira, la gamine a très tôt souffert du divorce de ses parents et de l’absence de son père », a-t-il constaté.

Même si les religions révélées acceptent le divorce, les enfants y sont souvent victimes et cela crée des obstacles dans leurs vie jusqu’à leur porter préjudices dans leur éducation. Dans cette logique, le quotidien de confirmer : « l’enfant Penda Ba a eu un itinéraire diffèrent de celui des jeunes enfants de son âge. En effet, en lieu et place d’une inscription à l’école coranique, c’est le très célèbre restaurant de sa grand-mère maternelle qui lui a principalement servi d’antre de socialisation ». Une source de renseigner : « Ici, à côté de sa maman qui a, plus tard, remplacé sa grand-mère dans le management de ce modeste business familial, elle côtoie tout ce beau monde », et d’ajouter : « elle est serveuse dans le restau familial et remplace sa génitrice dans des taches. Naturellement, c’est ici qu’elle attrape le virus de l’amour. Elle craque et s’éprend d’un jeune de « bana bana » Cayorien, originaire de Mboro dans la région de Thiès. Penda est prête à tout et même un jour, fait le voyage dans cette partie ouest du Cayor pour une visite aux parents de celui avec qui elle rêve de convoler pour le meilleur et pour le pire. Le projet de mariage fera long feu en raison de l’opposition des parents de son amoureux qui ne voyaient pas d’un bon œil leur fils se marier avec cette « inconnue » » estime un proche de la famille.

Comme toute jeune fille emportée par l’amour à la fleur de l’age, ça été déception que Penda avait du mal à digérer. Mais plus tard se résout, renseigne-t-il, à dire oui à un parent de Galoya . Néanmoins , ce mariage loin d’être au beau fixe, a fini par se briser. Dans ces moments entre déception et motivation, le quotidien poursuit : « sa grand-mère décède et le business familial commence à péricliter ». Toujours motivée, elle s’est investie dans le commerce et fait la navette entre Agnams, Dakar et Mbour où elle a été arrêtée par les éléments de la gendarmerie nationale.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son arrestation ouvre un autre chapitre de sa vie qui est la prison.

Safiyatou Diouf Ndiaye