Penda Mbow: «Il faut déplacer le Recteur de l’Ugb et…»

Penda Mbow s’est invitée à la crise à l’Ugb qui a abouti à la mort de Fallou Sène, tué dans des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. Pour calmer la situation qui prévaut à l’Ugb, l’historienne demande à ce que le Recteur et les gens impliqués soient déplacés. « La crise est réelle. Et dans ce genre de situation, il faut déplacer les gens », suggère-t-elle, rappelant la crise de Mai 68, à l’occasion de laquelle le président Senghor avait muté le ministre de l’éducation de l’époque. « Il ne s’agit pas de sanction», explique-t-elle sur la Rfm, pour repréciser sa pensée. Aussi demande-t-elle au président Macky Sall à tenir incessamment un discours apaisant sous forme d’adresse à la nation pour « décrisper » la crise et en même temps « renouveler » sa confiance avec les étudiants.