Penda Mbow sur le trafic d’esclaves en Libye « Je suis scandalisée et choquée par… »

REWMI.COM- Des africains sont en train d’être vendus comme du bétail en Libye. Une vidéo a été réalisée sur ce qui se passe dans ce pays d’Afrique du nord et elle montre des scènes inhumaines. Indignée par ces pratiques, le professeur Penda Mbow interpelle les Etats africains pour qu’ils réagissent rapidement. « Je suis scandalisée, je suis choquée de ces informations qui nous viennent des télévisions internationales. On ne peut pas être au 21e siècle et avoir un trafic aussi intense d’esclaves. Ce sont des jeunes gens à la fleur de l’âge qui, étaient partis chercher de meilleures conditions de vie pour traverser l’Afrique et aller en Europe », a-t-elle déclaré. Avant de poursuivre : « il faut que les autorités africaines réagissent à cette situation. Il faut que chaque Etat aille chercher ses ressortissants pour les sortir des griffes de ces trafiquants. Et que l’union africaine reprenne le débat ».

Toutefois, elle a lancé un appel à l’endroit de la jeunesse africaine à qui, elle dit qu’il ne sert à rien d’aller dans cette situation. Elle demande aux africains de rester en Afrique pour construire ensemble notre continent. Pour sa part, Boubacar Sèye de l’horizon sans frontière déclare qu’il urge que les Etats agissent plutôt que de parler.

Cheikh Moussa SARR