Pénélope Gate : Nicolas Sarkozy sort du silence

Dans son discours de rentrée, pour lancer sa campagne à la primaire de la droite, François Fillon avait déclaré : « Il ne sert à rien de parler d’autorité quand on n’est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? » Cette référence flagrante à son concurrent Nicolas Sarkozy avait fait couler beaucoup d’encre. Aujourd’hui, le candidat a remporté la primaire mais la justice a ouvert une enquête sur les soupçons d’emplois fictifs de sa femme, Pénélope Fillon. Ce lundi 30 janvier, le couple a été convoqué mais entendu séparément, et ce pendant près de cinq heures, d’après leur entourage et BFM TV.

Qu’en pense Nicolas Sarkozy ? « Il n’est pas rancunier« , note l’un de ses proches dans un article d’Europe 1. « Il lui a apporté son soutien dans cette épreuve qui implique sa famille. (…) Il est solidaire« , a révélé l’entourage de l’ancien président de la République. Il aurait passé un coup de fil « amical » à son ancien Premier ministre, mais estimerait que ce dernier a commis « une erreur de communication« . En effet, Nicolas Sarkozy se rendait dans les journaux télévisés pour se défendre dès qu’il était la cible d’accusations et au coeur d’un scandale. François Fillon, lui, a attendu 48 heures pour réagir…

