Pénurie d’eau à Dakar: Fin du calvaire

C’est la fin de la pénurie d’eau à Dakar et sa banlieue. C’est ce qu’a annoncé Mansour Faye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement . « Il y avait un déficit, qui est aujourd’hui couvert. Une couverture précaire en attendant qu’on livre l’usine de Keur Momar Sarr, courant 2020 et l’usine de dessalement des eaux de mer dont les travaux sont prévus, plus tard, au premier trimestre de cette année », déclare-t-il, dans L’Observateur. Il ajoute : « Le choix de l’entreprise qui va réaliser les travaux est en cours. Ces deux projets importants et majeurs vont permettre à la capitale, Dakar et la région de Thiès de pouvoir bénéficier d’assez volume d’eau pour couvrir toutes les demandes des populations… »