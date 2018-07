Pénurie d’eau : Enfin, Yen a marre se soulève

Ils étaient aphones depuis la pénurie d’eau qui frappe Dakar et sa banlieue. Mais Thiat, Kilifa et Cie ont décidé de sortir de leur léthargie en s’ engageant dans des actions avec les « femmes qui subissent » la pénurie d’eau.

« Aujourd’hui, la situation est intenable, insupportable. Et, cela ne peut pas continuer. Ce qui ne peut pas continuer, il faut l’arrêter», assène le coordonnateur du mouvement « Yen a marre », Fadel Barro, interrogé par Sud fm.

Après un « sit-in tenu aux Parcelles assainies », ledit mouvement est en train de « fédérer plusieurs forces » dans le cadre « d’une action significative et déterminante » pour « faire pression sur l’Etat », annonce le Yen a marriste. Et, « ce qui est sûr et certain, dit-il, on se retrouvera sur le terrain dans les prochains jours ».