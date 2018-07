Pénurie d’eau: Macky annonce un Conseil présidentiel

Macky craint-il des émeutes de la soif ? En Conseil des ministres, le président Macky Sall a annoncé la tenue d’un Conseil présidentiel sur l’eau. Et notamment sur la situation et les perspectives de développement du secteur de l’hydraulique urbaine et rurale.

Mieux, Macky Sall a appelé « l’activation impérative d’un dispositif de veille et de résilience aux pénuries, malgré les financements importants en cours pour un approvisionnement durable en eau des populations urbaines et rurales ».

Ce n’est pas tout. Le président de la République a demandé « au Premier ministre de mettre en place, dans les meilleurs délais, un dispositif interministériel de suivi de la sécurisation durable de l’approvisionnement normal en eau potable des populations ».