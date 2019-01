Pénurie d’essence de pirogue: Les précisions du CND  

Le Comité national des hydrocarbures s’explique par rapport à la pénurie d’essence pour les pirogues des pêcheurs. D’après Pape Alassane Dème qui s’exprimait ce dimanche, dans une radio de la place, la Société africaine de Raffinage (SAR), depuis quelques temps, avait eu à faire des arbitrages entre la production des produits noirs et les échanges. « C’est à partir des échanges qu’on produit l’essence pour les pirogues. Ce choix de la SAR a conduit à une diminution du volume de production des échanges », a-t-il expliqué. A cette occasion, il a rassuré que la situation commence à revenir à la normale depuis le 31 décembres, car ils ont demandé à la SAR de procéder à l’opération inverse, à savoir de privilégier la production du produits blanc à partir duquel on va produire de l’essence pour les pirogues. « Depuis 31 décembre jusqu’au 2 janvier, la SAR a produit 1200 m3 qu’elle a déjà mis sur le marché. D’ici lundi, normalement, la situation sera à la normale. Le problème, c’est les zones qui sont éloignées de Dakar. Il faut que les gens patientent un peu, le temps que les camions puissent desservir ces localités », a-t-il soutenu. Ce manque de carburant a poussé les pêcheurs de Soumbédioune à barré la corniche, ce samedi, pour réclamer du carburant. D’après leur porte-parole, ils ont manifesté pour dénoncer un phénomène néfaste aux pêcheurs, à savoir le manque de carburant. A l’en croire, cela fait près de deux mois que les pêcheurs ne peuvent pas aller en mer, eux qui n’ont que leurs pirogues pour satisfaire les besoins de leurs familles et des populations. « Nous avons été jusqu’à contacter la Société africaine de Raffinage, ils nous ont fait savoir qu’ils n’ont pas eu de rupture depuis très longtemps et qu’ils travaillent comme d’habitude. Et nous, nous n’avons pas eu d’information au niveau de l’Etat », a-t-il dit, précisant qu’ils prendront leur « patience en mal », si l’Etat ne réagit pas. Avec les assurances de Pape Alassane Dème, les pêcheurs pourront bientôt retourner à la mer pour ravitailler la population en poissons.

Zachari BADJI