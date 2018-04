Pepe Munoz : Le beau geste du danseur de Céline Dion

Le 25 avril 2018, le chic hôtel George V à deux pas des Champs-Élysées, accueillera la 8e édition de la soirée de charité qui mettra cette année à l’honneur l’Unicef France et la Global Gift Foundation. Pepe Munoz a été nommé Global Gift Ambassador pour les comités français et espagnol mais, surtout, lors de la soirée parisienne une de ses oeuvres sera mise aux enchères. L’artiste de 32 ans, que l’on a dit très proche de Céline Dion avec laquelle il n’entretient au final qu’une relation amicale, a généreusement accepté de céder une de ses illustrations pour la bonne cause. Le jeune homme ne sera pas le seul invité de marque de cette soirée sous la houlette de Maria Bravo puisqu’il faudra aussi compter sur Vanessa Williams et Marie Orlandi (qui se produiront sur scène) ainsi qu’Emma Bunton qui recevra le Global Gift Philanthropist Award. Pamela Anderson est également annoncée.

En revanche, en raison de sa grossesse très avancée, Eva Longoria ne sera cette fois sans doute pas présente à l’événement. La star avait pris l’habitude de venir défendre sa fondation dans le cadre du Global Gift Gala à Paris, à Cannes ou encore à Londres.

Thomas Montet

Retrouvez cet article sur purepeople.com