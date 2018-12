Le père d’aida Mbacké donne son verdict

La Fédération daaras sante Borom Gawane a été, hier, en Assemblée générale. C’est en prélude du Magal sante Borom Touba qui aura lieu le 24 décembre prochain au stadium Marius Ndiaye. S’exprimant à cette occasion, Serigne Babacar Mbacké « Moukaboro », a abordé l’affaire de sa fille, Aïda Mbacké. Il a donné les raisons pour lesquelles il n’est pas allé voir sa fille en prison.

« Je la désapprouve absolument et totalement, déclare-t-il. Je ne protège aucun talibé coupable de forfaiture aux yeux de la loi. Je ne cautionne pas ce qui s’est passé. Je ne protège personne, fut-il ma propre fille. Que la justice fasse son travail en toute liberté et en toute indépendance et que toutes les responsabilités soient situées. Si justice doit être rendue à qui de droit, qu’il en soit ainsi conformément aux lois et règlements du pays. Que force reste à la loi et que la rigueur de la loi s’exécute. Je ne serai ni partisan et ne ferai aucun acte allant dans le sens de couvrir qui que ce soit », tels sont les propos que le père d’Aïda Mbacké avait tenus après l’enterrement de Khadim Ndiaye. Interpellé encore, hier, sur la question, Serigne Babacar Mbacké « Moukaboro » n’a pas voulu changer une virgule. Sur une autre question de savoir comment se porte sa fille qui, on le rappelle, séjourne au camp pénal de Liberté 6, le guide religieux dit ignorer l’état de santé de sa fille. « Je ne sais pas comment elle se porte parce que je ne suis pas allé la voir. Elle a commis une faute et elle doit être jugée conformément à la loi. »

« Je ne suis pas allé voir ma fille en prison parce que… »

C’est en purgeant sa peine qu’elle pourra effacer son péché. Je ne cautionne pas l’injustice », a-t-il déclaré devant ses disciples. Serigne Babacar Mbacké « Moukaboro » s’exprimait, hier, en marge d’une rencontre en prélude du Magal Sant Borom Touba qui aura lieu, le 24 décembre prochain au stadium Marius Ndiaye. Parlant justement de cette nuit dédiée au Prophète Mohammed (Psl), le guide religieux a informé qu’il y aura la lecture du Coran, des œuvres sociales, Zikr, Khassida, entre autres, pour rendre un grand hommage au messager d’Allah. Ainsi a-t-il lancé un appel à tous les musulmans à une mobilisation générale pour une participation massive à cette nuit. Par ailleurs, sur une autre question de savoir est-ce qu’il compte soutenir un candidat lors de la prochaine élection présidentielle, le marabout a répondu par la négative. « Je dois préciser que je suis apolitique. Mon candidat c’est Serigne Touba. Je ne fais de la politique que pour Khadimou Rassoul », a-t-il précisé.

Cheikh Moussa SARR