PERFORMANCES ÉCONOMIQUES : Le FMI satisfait de la gestion de l’Économie sénégalaise

Pour sa performance économique vivement saluée le Fond Monétaire International (FMI), le Sénégal enregistre un taux de croissance de (6,5%) avec un déficit budgétaire en constance baisse (4,2% du PIB en 2016). Ces progrès selon le ministère de tutelle, marque la confiance accordé au Sénégal par communauté internationale.

L’Économie sénégalaise se porte bien ! Le Fond Monétaire International (FMI) a fait part de sa satisfaction de la 4e revue du programme économique et financier 2015-2018 de l’Instrument de soutien à la politique économique (Ispe). Dans un communiqué du ministère de l’Économie des Finances et du Plan, cette évaluation du FMI marque : « la confiance que la communauté internationale accorde au Sénégal et illustre le soutien franc des partenaires techniques et financiers à la nouvelle stratégie de développement économique et sociale, le PSE ». « Un taux élevé de croissance à 6,5% au cours des dernières années, une inflation faible, un déficit budgétaire en constance baisse (4,2% du PIB en 2016) », note t-on dans le communiqué qui affirme que les administrateurs du FMI ont accueilli favorablement les progrès réalisés dans la mise en œuvre des reformes prévues par le programme, notamment budgétaire et l’engagement des autorités à remplir le critère de déficit budgétaire de l’Uemoa de 3% du PIB avant la date butoir de 2019.

Quid du plan budgétaire, l’institut de souligner que les reformes se sont traduites, d’une part, par la rationalisation des dépenses courantes sur fond de maitrises des charges de fonctionnement et de la masse salariale et d’autre part, la rationalisation des exonérations fiscales. Avec toutes ces performances saluées, le FMI de confirmer que les perspectives économiques Sénégal sont globalement favorables et les risques bien maitrisés.

Safiyatou Diouf