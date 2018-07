La perpétuité pour les agresseurs de Lamotte

Mangoné Kassé, Bakary Cissé et Mansour Dione ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Ils ont été jugés hier, mercredi 11 juillet, par la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Thiès. Dione, qui s’est évadé de prison, a été déclaré coupable par contumace; le juge a décerné un mandat d’arrêt contre lui.

Le Quotidien, qui donne l’information, rappelle que les mis en cause étaient poursuivis pour une série de cambriolages perpétrés à Mbour, entre 2005 et 2007, dans de nombreuses maisons dont celle du juge Malick Lamotte.

Le journal indique que la chambre criminelle a aussi condamné à 5 ans ferme, pour recel, Khadim Mbengue et Birane Sarr, et acquitté Saliou Fall. La même source signale que pour Malick Ndiaye et El Hadji Mbacké Diop, décédés en prison, l’action publique s’est éteinte.