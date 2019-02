Perquisition chez la mère de Sonko: Le gendarme condamné

Du nouveau dans l’affaire de la descente présumée de gendarmes chez la mère d’Ousmane Sonko à Ziguinchor pour récupérer des fiches de parrainages. Le tribunal régional de Ziguinchor vient de condamner le gendarme à 3 mois avec sursis pour abus de pouvoir et voie de fait. Ousmane Sonko, qui salue cette décision, indique que c’est la preuve qu’il y a toujours des magistrats debout dans ce pays. « Dans cette affaire, l’Etat avait mis la pression pour que le tribunal se déclare incompétent du fait du statut du gendarme. Ce que le juge a refusé », a déclaré Sonko. Le délibéré a été rendu ce lundi dernier.

A rappeler que trois personnes ont été entendues à la gendarmerie de Néma (Ziguinchor). Il s’agit de Seydina Badji, son frère Mohamed El Bachir Badji, Amadou Sonko, frère d’Ousmane Sonko, l’artiste Ndongo Diop «Loulou», appelé autrement Lucky Diop (venu des États-Unis) pour le parrainage d’Ousmane Sonko, et Vieux Sonko appelé «Docky». Ce dernier aurait reconnu un des éléments. Et, l’homme identifié s’appellerait «Nicolas Mendy». D’après «Docky», lui et Nicolas Mendy ont subi la même formation militaire à Dakar-Bango en 2001. Vieux Sonko officie dans une pharmacie de la place. Parmi les personnes qui ont été entendues, certaines ont reconnu le véhicule qui aurait fait le déplacement au domicile de la maman de Sonko.