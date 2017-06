Quand un personnage de programme pour enfants est la star du podium.

Mais voilà que Dipsy l’un d’entre eux a fait son retour, avec une apparition fracassante à la fashion week de Londres ce mardi. Une collection pour hommes a été inspiré par les petits personnages télévisuels et du coup il était logique de voir l’un d’entre eux faire un petit coucou. Le show du Britannique Bobby Abbey a vu non seulement le télétubby être la star du défilé, mais aussi quelques mannequins arborer leurs looks façon télétubbies. Une sorte de mise en abîme !

Et ça on ne risque pas de l’oublier !

laparisienne.com