PERSONNEL DE PROMO-CONSULTING- Travailleurs mais aussi grands danseurs

Au 8ème anniversaire du Quotidien Rewmi, à la fin des solennités d’usage présidées par le Ministre Yaxam Mbaye aux cotés du Président Mbagnick Diop et du Directeur de Publication, Assane Samb, on a assisté à une hilarante envolée de danseurs qui n’ont pu se retenir au rythme du carillonnant Mbalax.

Feues Coura Thiaw des années 40 et Ndèye Khady Niang des années 90, ont des héritières avec les filles de Promo-Consulting et les chorégraphes de Sorano seraient jaloux de l’art de danse de certains jeunes hommes de ce Groupe.

Ils sont d’inlassables travailleurs qui, une fois au service, se concentrent et se terrent dans leurs domaines d’activité, parfois même les nerfs tendus ! Mais ils sont aussi de grands danseurs dont les masques sont tombés.

Quand Babacar Niane s’élance et entrecroise ses jambes avec une habilité attisée par des mains qui zigzaguent du haut en bas dans une insaisissable oscillation, on eut cru voir un maître-danseur. Pour lui signifier que le souffle rythmique est aussi en lui, Pape Sidy quitte brutalement les collègues avec qui il parlait, se jette et virevolte. Ses pieds semblent rejoindre sa tête et ses mains tournicotent du ventre au dos avec un génie artistique incroyable.

Bamba ne gardant pas de corps et improvise des pas envolés, trépigne et vibrionne comme une feuille qui papillonne dans l’air. Suivant le Mbalax qui tonne, il bondit et gambade, terriblement emporté par les sonorités.

Et l’harmonie du Mbalax fait enflamme Néné Ngom. Elle tournicote intensément à la cadence envoutante du Tama d’aisselle qu’elle entend se scander à la voix de Youssou Ndour. Alors, Khassanatou Diallo, Rokhaya Wade, Oumou Dramé et Racky Diongue la rejoignent. En chaperonnes qui sentent bien la cadence sinusoïdale de la danse, elles pivotent et tourbillonnent, avec des pentes, des génuflexions et des clins d’œil charmants qui électrifient.

Kader, administrateur de Rewmi Quotidien, si sérieux au travail, ne se retient pas. Il envahit la scène d’occasion, catapulte et canonne les jambes avec une expertise qui démasque un homme qui n’est pas étranger à la danse. Une danse dans laquelle est bien à l’aise Mouhamadou Ba, rédacteur en chef du quotidien Rewmi ! Dans sa preste tenue, Ba bascule des pas de danse, oscillant les épaules, clopinant les jambes, une avant et une autre derrière, avec des escarpements dont lui seul a le secret. Bravo Personnel de Promo-Consulting ! Et maintenant au travail !

Domou rewmi