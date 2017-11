Perspectives agricoles et alimentaires au Sénégal La production céréalière estimée à 2 549 357 tonnes

La mission conjointe, CILSS/FAO/PAM/FEWSNET/GOUVERNEMENT, d’évaluation préliminaire des récoltes de la campagne 2017/2018, s’est déroulée du 06 au 10 novembre 2017. Ainsi la production céréalière est estimée à 2 549 357 tonnes, soit une hausse de 20% par rapport à 2017.

La mission a rencontré les services nationaux concernés par le suivi de la campagne agricole (Direction de l’Analyse de la Prévision et des Statistiques agricoles, Direction de l’Agriculture, Direction de la Protection des Végétaux, Groupe de Travail pluridisciplinaires, Secrétariat exécutif du Conseil national à la Sécuritaire alimentaire), les Organisations de producteurs et les Partenaires techniques et financiers (FAO, PAM, FEWSNET), afin d’atteindre ces objectifs. Elle a discuté des situations de mise en place des intrants, celle pluviométrique, hydrologique, des cultures et phytosanitaire, entre autres. « La production céréalière est estimée à 2 549 357 tonnes, soit une hausse de 20% par rapport à 2017, et une hausse de 54% par rapport à la moyenne des 5 dernières années », a-t-elle déclaré.

Selon la mission, la production d’arachide est de 1 411 574 tonnes, soit une hausse de 42% par rapport à la campagne 2016/2017 et une hausse de 73% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. « La production du coton est de 20 000 tonnes, soit une hausse de 32% par rapport à 2016/2017 et une baisse de 19% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, ainsi que celle de la pastèque qui est estimée à 801 417 tonnes, soit une hausse de 182% par rapport à 2016/2017 et une hausse de 263% par rapport à la moyenne des 5 dernières années », a-t-elle fait savoir. Ainsi, la Mission d’ajouter que la production horticole (en cours) est de 1 520 191 tonnes, soit une hausse 25% par rapport à 2015/2016 et une hausse de 46% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. « Il y aussi une hausse de la production de pomme de terre qui est de 90 000 tonnes, en hausse de 33% par rapport à la campagne précédente et une hausse de 144% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

La production d’oignon est de 400 000 tonnes, soit une hausse de 2% par rapport à la campagne 2016/2017, et une hausse de 38% par rapport à la moyenne des 5 dernières années ». Sur le plan pastoral, la Mission de souligner que la situation reste mitigée à cause des faibles pluies enregistrées pendant les mois d’Août et Septembre dans la zone nord. Il a été observé un faible développement du pâturage et un niveau limité de remplissage des points d’eaux pour l’abreuvement du bétail dans les départements de Linguère, Matam, Podor. Des poches de faible productivité de biomasse fourragère sont observées par endroits à Linguère, Matam, Kanel, Podor », a-t-elle laissé entendre.

Toutefois, la situation zoo-sanitaire est calme dans l’ensemble du pays, aucun foyer de maladies n’a été signalé. « La Mission recommande à l’endroit du Sénégal et de ses partenaires Techniques et financiers, de poursuivre l’opérationnalisation des GTP locaux ; conduire au moins deux missions conjointes Gouvernement/Partenaires de suivi de la campagne agricole en prélude à la mission du CILSS ; identifier les zones à risque de faible productivité et évaluer le degré de sévérité; afin de renforcer le financement des Statistiques agricoles et des enquêtes sur la sécurité alimentaire.

