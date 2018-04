Perturbation en vue dans le secteur du pétrole et gaz

Le secteur du pétrole, du Gaz et des transports d’hydrocarbures va renouer avec les perturbations après plusieurs années d’accalmie. Pour cause, l’attitude du nouveau repreneur de la Société Africaine de raffinage (SAR), en l’occurrence Locafrique qui a racheté les actions de Saudi Ben Laden. Les travailleurs vont déterrer la hache de guerre à partir d’aujourd’hui pour exiger aux employeurs le respect de leur engagement à savoir ouvrir des négociations sur la convention annexe du transport des hydrocarbures. Les travailleurs de ce secteur affiliés à la Cnts/Fc ont décidé de se battre parce que des menaces réelles pèsent sur la SAR. A ce rythme, ils craignent que la société mette la clé sous le paillasson. A cela s’ajoutent les perturbations notées dans certaines sociétés, notamment à Oryx qui vient d’engager une restructuration en violation flagrante des textes. En outre, Cheikh Diop et Cie vont dénoncer les agissements des administrateurs de Locafrique notamment Samuel Sarr qui au lieu d’impliquer le syndicat, reçoit directement les délégués de la Sar. D’ailleurs, la Cnts tient une conférence de presse aujourd’hui.

L’As