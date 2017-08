L’éditeur de guides de voyage Le Petit Futé a déployé auprès de ses équipes commerciales une application d’aide à la vente et de présentation, Touch & Sell, pour valoriser ses nouvelles offres publicitaires.

Le Petit Futé est un éditeur de guides de voyage et de loisirs misant sur une très large collection avec 757 guides dont une centaine de destinations exclusives, avec un modèle économique mixte mêlant le prix de vente et la publicité insérée. Ses titres peuvent bien sûr être acquis en format papier mais aussi en format électronique. Plus de 281 000 exemplaires électroniques ont ainsi été vendus en 2016. L’offre MyPetitFuté permet également de se créer un guide électronique sur mesure pour un voyage à partir des contenus disponibles. Or ces nouveaux formats peinaient à séduire les annonceurs.

Les plaquettes papier traditionnelles ne permettaient en effet pas de présenter les spécificités et intérêts de ces formats. Les commerciaux terrain ont donc été équipés d’une tablette et de l’application Touch & Sell, personnalisée pour Le Petit Futé, pour bien présenter tous les formats disponibles de manière simple, impactante et interactive. De plus, les équipes étant dispersées sur tout le territoire, l’application remonte au siège le reporting d’activité mais peut aussi recevoir automatiquement des documents, des exemples de publicités pour inspirer d’autres clients, etc. Le Petit Futé s’est réjoui d’un accroissement des ventes digitales mais n’a pas précisé son nivea