Le petit garçon de la photo de 1944 a désormais… deux noms

Un appel à témoins avait été lancé pour retrouver le petit garçon de cette photo historique. Deux hommes expliquent aujourd’hui se reconnaître sur ce cliché.

Ce visage resté inconnu pendant plus de 70 ans a désormais deux noms. Le 13 juillet dernier, Gérard Poincheval, 75 ans, répondait à un appel, relayé par le Parisien. Sa fille l’a reconnu sur un cliché historique : celui d’un GI, Fred Linden, qui tient un enfant normand sur ses genoux après le Débarquement en Normandie.

Le cliché a été pris le 10 juin 1944. Le septuagénaire, qui habite toujours dans le Calvados, à Saint-Martin-des-Entrées, avait alors deux ans. «C’est merveilleux ! Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi…», expliquait Gérard Poincheval au Parisien, ce vendredi. Il ne reste plus qu’à établir la connexion entre les deux familles.

«Nous avons fait comparer quelques photos et ça serait sûrement mon père, Gérard Poincheval», avait expliqué sur les réseaux sociaux la fille de ce dernier, qui avait lui-même tenté de retrouver le soldat, il y a quelques années.

Du Calvados à Perpignan

Quelques doutes planent tout de même sur cet «merveilleuse» histoire. Des internautes assurent désormais que le petit garçon de la photo s’appelle en réalité Marcel Gastel et vit à Perpignan (Pyrénées-Orientales). «Le petit garçon sur la photo avec Fred Linden est Marcel Castel. Il habite à présent près de Perpignan et m’a donné l’autorisation de vous communiquer ces informations. Je suis l’infirmière de son épouse et la photo trône dans la salle à manger», explique ainsi une internaute auprès de la Manche Libre. Elle a joint une photo pour étayer sa version des faits.

Reste désormais à savoir lequel de ces deux septuagénaires est véritablement le petit garçon de la photo et rencontrera la famille de Fred Linden.

le parisien