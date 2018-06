Pétrole: 16 800 milliards récoltés sur 30 ans

Petrosen a estimé les recettes que pourraient générer les gisements pétroliers et gaziers de Sne et Grand Tortue durant les 30 prochaines années. Elles se chiffrent à plus de quatre-vingt milliards de francs Cfa.

«En évaluant le montant des investissements, des coûts opératoires et les perspectives de revenus, nous avons fait des modèles d’évaluation économiques. Pour les deux projets, Sne et Tortue, les revenus sur la trentaine d’années vont rapporter 84 000 milliards de francs Cfa et les dépenses seront de l’ordre de 33 600 milliards de francs Cfa», a annoncé Mamadou Faye, directeur général de Petrosen, dans L’Observateur.

Dans ces deux projets, précise-t-il, l’Etat aura entre 52% et 66% de profits. Et durant les 30 prochaines années, «l’Etat, sans Petrosen, aura à peu près 16 800 milliards de francs Cfa», a indiqué Faye.

Le développement du Champ Sne nécessite un investissement global de 3265 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre des 3 phases. La participation de Petrosen est 18% soit un montant de 588 milliards. Pour le développement de Grand tortue, il nécessite un investissement total de 9120 milliards de francs Cfa dont 10% seront supportés par Petrosen, soit 912 milliards de francs Cfa, souligne Mamadou Faye.