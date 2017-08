Du pétrole encore découvert au Sénégal

La société australienne Far Limited, a découvert de nouveaux gisements d’hydrocarbures au Sénégal. Selon un communiqué rendu public, ils sont repérés à trois endroits différents au niveau du puits SNE situé au Nord de Sangomar.

Encore du pétrole au Sénègal ! La société Far Limited qui détient 15% de Rufisque offshore, Sangomar offshore et Sangomar Deep a confirmé des gisements nouvellement découverts dans le nord du Sangomar. A cet effet, d’après le quotidien le Soleil, cet or noir repéré est de « haute qualité dans le champ pétrolier SNE ». Que des échantillons plus consistants de ces hydrocarbures, renseigne-t-il, ont été retrouvés à la surface, tandis que des travaux sont en cours en vue de déterminer l’étendue des réserves. Far Limited de souligner : « cette découverte avec le puits SNE North-1, atteste une fois de plus la qualité du système générateur de pétrole et de gaz dans nos licences offshore au Sénégal est un autre résultat significatif».

A signaler, après britannique Cairn energy qui détient (40%) , Woodside (35%), Far Limited détient 15% de Rufisque offshore Sangomar offshore et Sangomar Deep et est suivi par la société sénégalaise d’État Petrosen (10%).

Safiyatou Diouf Ndiaye avec Soleil