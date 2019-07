Pétrole et gaz : Wade va parler

Me Wade va faire une sortie publique dans les prochains jours pour s’expliquer sur l’affaire du pétrole qui défraie la polémique. C’est sur demande des Cadres du Parti démocratique sénégalais (Pds). Le président de la Fédération nationale des Cadres libéraux, Cheikh Seck, en a fait la révélation. «On a accusé à tort Me Abdoulaye Wade et notre frère Karim Wade d’être impliqués dans cette affaire. C’est pourquoi nous, les Cadres libéraux, nous avons invité le président Abdoulaye Wade à faire une déclaration publique sous forme de conférence, exclusivement sur l’affaire du pétrole», a déclaré Cheikh Seck.