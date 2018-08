Pétrole et Gaz: Menaces sur la démocratie et les pêcheurs sénégalais

La découverte du pétrole et du gaz au Sénégal constitue une réelle menace pour le secteur de la pêche et les libertés.

C’est Mamadou Lamine Diallo du Mouvement Tekki qui le dit dans sa Rubrique Questekki dont nous détenons copie. Il y a d’abord une menace sur la pêche. « La zone de la « Langue de Barbarie » à St Louis, qui concentre une bonne partie du savoir-faire sénégalais dans la pêche, est menacée, d’abord dans l’habitat avec l’avancée de la mer et les inondations récurrentes.

Ensuite, il y a incontestablement une raréfaction de la ressource halieutique au Sénégal», révèle le député. Il ajoute : Les pêcheurs sont formels, leur connaissance empirique les autorise à affirmer qu’ils ne pourront plus pêcher dans la zone du champ gazier GTA. Ils estiment le manque à gagner à 35%.

Ces pêcheurs n’ont pas été invités à la concertation du Président Macky Sall sur le gaz. Ils sont laissés à eux-mêmes et deviennent une proie facile pour la Mauritanie. » La stratégie du Président Aziz est simple. Selon le leader de Tekki, le président mauritanien va transformer les pêcheurs de Gueth Ndar et Santhiaba en pêcheurs de Mauritanie, pays qui pourra par la suite exporter les poissons au Sénégal.

« Dans ces circonstances, il est compréhensible que certains jeunes sans espoir au Sénégal tentent de rejoindre l’Europe », souligne-t-il. « Le DSK du pétrole est muet et pour cause, il est concentré sur la confiscation du pouvoir et du pétrole. » Il poursuit sa diatribe. « Lorsqu’en 2014, les espoirs de découvrir de larges gisements exploitables d’hydrocarbures se sont concrétisés avec Kosmos, la nature véritable du projet politique de l’APR s’est révélée. » A l’en croire, Macky Sall et ses parrains européens ont commencé la planification de la confiscation de la démocratie dans notre pays.

L’objectif, dit-il, est de transformer le Sénégal en monarchie républicaine, forme institutionnelle qui facilite l’accaparement des ressources naturelles en Afrique, testée et validée en Afrique centrale par exemple. Pour étayer ses propos, il signale que Macky Sall l’a annoncé brutalement : « je vais réduire l’Opposition à sa plus simple expression ».

Son « Wax waxeett » de 2016, précise-t-il, est le point de départ de la stratégie des prédateurs de la République avec le passage en force de la réforme de la constitution. Le deuxième élément de la stratégie de Macky Sall consiste à emprisonner les leaders politique et empêcher les patriotes et ceux qui connaissent les affaires pétrolières d’être candidats à la présidentielle.

Pour ce faire, croit savoir Mamadou Lamine Diallo, la technique du parrainage anarchique a été trouvée et imposée par force. Il reste un troisième élément. A son avis, il s’agit de favoriser l’entrée en politique d’une opposition de contribution qui pourra valider la façade démocratique. Tout cela, déballe-t-il, est concocté à partir de Dubaï, nouvelle place offshore des dirigeants de l’APR.

M.BA