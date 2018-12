Pétrole et Gaz : Les projections sociales de Macky en cas de victoire

Il ne veut pas encore lâcher le mot. Attend-il l’ouverture de la campagne ? Le document tenu secret sur les mesures sociales après 2019 est explosif. Pour le bonheur des Sénégalais !

Que de malédictions pour les pays dont le pétrole coule à flots. Irak, Syrie, Soudan, Cameroun, pour ne citer que ces pays. Le Sénégal qui vient de rejoindre le pool des pays producteurs ou en phase de l’être, connaitra-t-il le même sort ? En tout cas, les supputations et autres mises en garde continuent d’alimenter les discussions. Sur toute l’échelle sociale. Mais malgré les attaques sur les accords pétroliers et gaziers, le Président Sall garde encore son « calme ». Les dénonciations multiples de l’opposition et de la société civile n’ont pas entamé ses projections sociales pour les Sénégalais. Aussitôt répondait-il à ses détracteurs « qu’ils ne savent rien du pétrole », avait-il fini de prendre ces batteries de mesures sociales. Des actes qui vont changer considérablement le vécu des Sénégalais. Nourriture, salaires, habitat, éducation, santé, etc..

Plus de 80% de réduction sur le riz, l’huile et l’électricité

Avec l’énorme manne financière attendue des produits d’exploitation, le Président Sall projette de changer considérablement le vécu de ses concitoyens. Et sur le document déjà fin prêt, un clin d’œil nous renseigne sur la révolution sociale qui se prépare. Le riz, l’huile, le lait, bref les denrées de première nécessité, vont connaitre une baisse de plus de 80%. A côté d’autres mesures sur des secteurs de base. De quoi faire espérer le paradis terrestre au Sénégal. Et cela passera par une politique de subvention accrue des produits de base. De quoi croire aux paroles présidentielles sur la volonté de l’Etat « pour une gestion rationnelle de l’argent tiré du pétrole. » Et dans cette perspective, le Sénégal, avec ce modèle, s’éloignera probablement du syndrome déstabilisateur de l’or noir. Reste à savoir est-ce que le Président Sall va l’annoncer lors de la campagne présidentielle à venir, au risque de la faire tomber dans le panier du père noël ? On attend de voir. Que va-t-il en advenir ? Les ressources financières à en tirer sont colossales et les milliards d’euros dépassent l’entendement. De quoi espérer des lendemains meilleurs. Le peuple croise les doigts. Mais votera.

Pape Amadou Gaye