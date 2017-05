PETROLE-GAZ AU SENEGAL : Une nouvelle découverte de gisement de gaz naturel par Kosmos Energy

La compagnie Kosmos Energy découvre, de nouveau, un gisement de gaz naturel dans le bloc de Kayar offshore profond selon un communiqué rendu public.

Du gaz encore ! Une découverte de gaz est faite par Kosmos Energy dans le bloc de Kayar offshore profond après le forage du puits d’exploration de Yakaar 1, situé au large du Sénégal et de la Mauritanie. Kosmos Energy, étant l’une des plus grandes sociétés indépendantes d’exploration et de production de pétrole et de gaz, a révélé, dans un communiqué, que le puits “Yakaar-1” est situé dans le bloc de Cayar Offshore profond à environ 95 kilomètres au Nord-Ouest de Dakar, dans presque 2 550 mètres d’eau. Le puits a été foré selon le texte, jusqu’à une profondeur totale d’environ 4 700 mètres.

« Kosmos détient un taux de succès de 100 % dans le bassin, avec six puits d’exploration et d’évaluation consécutifs forés à ce jour, ce qui confirme que notre modèle géologique et nos outils géophysiques sont bien étalonnés. Yakaar-1 a découvert une importante ressource de gaz. Conjointement avec la découverte de Teranga-1 réalisée l’année dernière », note-t-on dans le texte.

Cette découverte qui engendre de nombreux avantages, incite le président-directeur général de Kosmos Andrew G. Inglis de croire : « cette ressource soutiendra un deuxième centre de production de gaz naturel liquéfié à prix compétitif. Le résultat confirme, en outre, notre perception de l’échelle du système pétrolier au large de la Mauritanie et du Sénégal, notamment les systèmes de chenaux sous-marins du bassin, pour lesquels, les risques sont maintenant encore plus réduits ». Puisque le puits démontre que le réservoir et le piège, dit-il, sont tous les deux fonctionnels dans ces zones utiles pas encore testées.

Safiyatou Diouf