Pétrole et Gaz : signature d’accords entre le Sénégal et la Mauritanie, ce vendredi

Le Sénégal et la Mauritanie ratifient aujourd’hui à Nouakchott les accords nécessaires qui «marquent le début de la phase d’exploitation» du pétrole et du gaz. Le Président Macky Sall quitte d’ailleurs Dakar aujourd’hui pour un voyage en Mauritanie. En février déjà, la Mauritanie et le Sénégal ont signé, vendredi 9 février à Nouakchott, un accord de coopération pour l’exploitation du champ gazier offshore de « Grand Tortue-Ahmeyim » (GTA) à cheval sur leur frontière commune. Cet accord, dont le contenu (taxes et partage des revenus entre les deux États et les compagnies pétrolières), demeure inconnu, permettra au découvreur américain Kosmos Energy et à la major britannique BP de décider, au cours de cette année, le lancement de l’exploitation d’un gisement estimé à 450 milliards de mètres cubes, soit l’équivalent de 14% des réserves de gaz nigérianes.