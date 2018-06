Pétrole: Le premier baril extrait en 2021

Le chef de l’État Macky Sall a officiellement ouvert, ce matin, la concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l’exploitation du pétrole et du gaz. Il a annoncé que le premier baril sera extrait en 2021.

« Nous connaissons les risques auxquels font face les pays soudainement pourvus de richesses naturelles. Et donc, il est impératif de prendre des mesures conservatoires visant à préserver la nation de toutes les externalités négatives liées au développement de l’industrie pétrolière. Voilà pourquoi j’ai souhaité engager, avec toutes les forces vives de la nation, une réflexion prospective, sur l’utilisation future des revenus du pétrole, du gaz même si les premiers barils seront produits que vers 2021 », a indiqué le chef de l’État.

Ainsi, le Président Macky Sall renseigne qu’à l’heure actuelle, une feuille de route a été dressée et un projet de loi d’orientation sur la répartition, l’encadrement et la gestion de ces recettes ont été établis. « Je voudrais donc saisir ce moment solennel pour soumettre ce projet de loi à la sagesse collective de cet honorable assemblée puisé dans nos nobles valeurs ancestrales de dialogue, de ‘‘disso’’ », a-t-il indiqué aux participants.

Il a souhaité un débat constructif et bienveillant, pour « trouver le meilleur arbitrage possible entre les besoins de développement du présent et de la nécessité de préparer l’avenir. »